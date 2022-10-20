Edirne Ticaret ve Sanayi Odasına yeni başkan

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına Sezai Irmak seçildi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda geçen hafta gerçekleşen meclis üyeliği seçimlerinde, iş insanları sandık başına giderek, 16 meslek grubunda 42 meclis üyesini seçti. Seçilen meclis üyeleri bugün bir kez daha sandığa giderek Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanını seçti.

Mevcut başkan Recep Zıpkınkurt’un karşısına rakip listeyle Edirneli iş insanı Sezai Irmak aday olarak çıktı. 21 meclis üyesinin oyunu alan Sezai Irmak yeni başkan seçilirken, 20 oy alan Recep Zıpkınkurt ise ETSO başkanlığına veda etti.