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Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğday 3 lira 192 kuruştan satıldı
Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 3 lira 192 kuruştan satıldı.
EDİRNE 28.10.2021, 18:47
Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 3 lira 192 kuruştan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası’nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3 lira 192 kuruştan satışı gerçekleşti. Edirne Ticaret Borsası’nda işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu şekilde işlem görüyor:
"Buğday kg en düşük (TL) 3,144 En yüksek (TL) 3,192
Ayçiçek kg En düşük (TL) 6,541 En yüksek (TL) 7,211”.