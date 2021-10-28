Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğday 3 lira 192 kuruştan satıldı

Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 3 lira 192 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası’nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3 lira 192 kuruştan satışı gerçekleşti. Edirne Ticaret Borsası’nda işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu şekilde işlem görüyor:

"Buğday kg en düşük (TL) 3,144 En yüksek (TL) 3,192

Ayçiçek kg En düşük (TL) 6,541 En yüksek (TL) 7,211”.