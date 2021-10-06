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Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğday 2 lira 681 kuruştan satıldı

Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 2 lira 681 kuruştan satıldı.

EDİRNE 06.10.2021, 18:06
Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğday 2 lira 681 kuruştan satıldı

Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 2 lira 681 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası’nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2 lira 681 kuruştan satıldı. Edirne Ticaret Borsası’nda işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu şekilde işlem görüyor:

"Buğday kg en düşük (TL) 2,589 En yüksek (TL) 2,681

Ayçiçek kg En düşük (TL) 5,795 En yüksek (TL) 6,588

Süpürge teli kg En düşük (TL) 12,500 En yüksek (TL) 12,500.”

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