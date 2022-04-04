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Edirne “Senfonik İlahiler” konseri

Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası ile Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu iş birliğinde “Senfonik İlahiler” konseri gerçekleştirildi.

EDİRNE 04.04.2022, 14:58
Edirne “Senfonik İlahiler” konseri

Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası ile Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu iş birliğinde “Senfonik İlahiler” konseri gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde “Senfonik İlahiler” konseri düzenlendi. Rektör Yardımcısı ve Konservatuvar Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer’in şefliğinde ve Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni Yıldıray Öztürk’ün yönetmenliğinde, Türk Tasavvuf Musikîsi’nin beğenilen eserlerinin seslendirildiği konserde, dinleyicilere huzur dolu bir müzik ziyafeti sunuldu. Konserde, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu semazenleri de sema gösterisi gerçekleştirdi.

Ramazan ayı sebebiyle Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ile Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından organize edilen konserde Gökçe Bahar Bahçe, Yeşim Birgin, Yıldıray Öztürk ve Halil Erseven solist sanatçılar olarak sahne aldı.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, konser öncesi yaptığı konuşmada manevi değeri yüksek olan ramazan ayını karşılamaya hazırlanırken, Anadolu’nun yetiştirdiği en önemli tasavvuf şairi ve halk ozanlarından biri olan Yunus Emre’ye ait ilahilerden oluşan bir seçki sunacaklarını belirtti.

Konserin icrasında Klasik Türk Müziği sazları ile senfoni orkestrası enstrümanlarını harmanlayıp farklı geleneklere sahip iki müzik kültürünü bir araya getirmeye çalıştıklarını ifade eden Gökçe Bahar Bahçe, “Bu uğraşımızda bizlere destek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne, Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne, projeye değerli katkılarından dolayı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu semazenlerine, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu saz sanatçılarına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" diye konuştu.

Tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre’nin yüreklere nakşetmiş unutulmayan ilahilerinin seslendirildiği konserde “Ali Almış Sazı Eline”, “Sordum Sarı Çiçeğe”, “Aşkın Aldı Benden Beni”, “Nice Bir Uyursun”, “Ben Yürürüm Yane Yane”, “Dağlar ile Taşlar ile”, “Şol Cennetin Irmakları”, “İlim İlim Bilmektir” ve “Ben Gelmedim Dava İçin” eserleri icra edildi. Bir Boşnak halk ezgisi olan “Stambolu na Bosforu” da Gökçe Bahar Bahçe’nin solistliğinde seslendirildi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, uzun süre ayakta alkışlandı. Konser, sanatçılara çiçek takdim edilmesiyle sona erdi.

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