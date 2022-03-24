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Edirne Konferansları, Tıp Fakültesi’nin kurucularından Prof. Dr. Özbay’ı ağırladı

Trakya Üniversitesi, Edirne Konferansları serisi kapsamında Tıp Fakültesinin kurucularından emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültaç Özbay’ı ağırladı.

EDİRNE 24.03.2022, 16:24
Edirne Konferansları, Tıp Fakültesi’nin kurucularından Prof. Dr. Özbay’ı ağırladı

Trakya Üniversitesi, Edirne Konferansları serisi kapsamında Tıp Fakültesinin kurucularından emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültaç Özbay’ı ağırladı.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen, Edirne tarihinde önemli yer tutan konuların alanında uzman konuklar tarafından konuşulduğu Edirne Konferanslarının yeni konuğu Prof. Dr. Gültaç Özbay oldu. Merkez Kütüphanesi Recep Zogo Konferans Salonu’nda düzenlenen “Mesleğine Adanmış Bir Ömür-Nefes Nefese” isimli etkinliğe Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Merkez Müdürü Doç. Dr. Nurten Çetin, tıp fakültesi akademisyenleri ve öğrenciler katıldı.

Konferansları hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan Merkez Müdürü Doç. Dr. Nurten Çetin, Gültaç Özbay’ın 60 yıllık meslek hayatının 23 yılını Trakya Üniversitesi’nde geçirdiğini söyleyerek, bu 23 yıllık süre içerisinde birçok insanın hayatına dokunduğunu, üniversite ve şehir için büyük hizmetleri olduğunu ifade etti.

Başarıya giden yolun çalışmaktan geçtiğine dikkat çeken Prof. Dr. Gültaç Özbay, yaşadığı zorluklara rağmen başarıya uzanan hayat yolculuğundan bahsederek, “Hiçbir şey kolay olmuyor. Hedeflerinize ulaşmak için çok çalışmak ve zorlukların üstesinden gelmek gerekiyor” dedi.

Dâhiliye ve kardiyoloji alanlarında uzmanlık eğitimi ile görev yaptığı Siyami Ersek ve Şişli Etfal hastanelerinde yaşadığı tecrübelerden bahseden Prof. Dr. Gültaç Özbay, ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile o yıllarda yeni kurulan Edirne Tıp Fakültesi ve Trakya Üniversitesi’ne uzanan hayat hikâyesini paylaştı. Prof. Dr. Gültaç Özbay, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluş yıllarında altyapı ve akademisyen eksikliğine rağmen görev alan herkesin büyük özveri ve fedakârlık içerisinde çalıştığını vurguladı.

Hayatından kesitlerle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluş sürecini anlatan Özbay, emekli olduktan sonra da hayatında çok önemli bir yer tutan Edirne’den vazgeçemediğini belirterek, “Tüm hayatım zahmet ve sıkıntılarla geçti. Herkes tersini düşünür ama ben bu zorluk ve sıkıntıları yaşadığım için çok mutluyum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “1992 yılında Trakya Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladığımda Gültaç Hocamın öğrencisi de oldum. Kendisi iş arkadaşlarını, asistanlarını ve hastalarını çok severdi. Asistanken kendisinin bir sorusuna cevap veremeyince bunu kendime dert edindim ve yoğun bakım alanında da uzmanlaştım. Hocamın benim hayatıma dokunduğu noktalardan birisi de bu anımızdır. Kendisini gördüğüm için ve o yılları hafızalarımızda tekrar tazelediği için çok mutlu oldum. Hocama sağlıklı uzun bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konferans, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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