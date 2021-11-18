Edirne Kaleleri, düzenlenen konferansla ele alındı

Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından "Edirne Kaleleri" başlıklı çevrim içi konferans düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen “Trakya’da Arkeoloji” konferans dizisinin beşincisine, üniversitenin Sanat Tarihi Bölümü’nden Arş. Gör. Dr. İsmail Hakkı Kurtuluş konuk oldu. Moderatörlüğünü, Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaraş’ın yaptığı konferansta Arş. Gör. Dr. İsmail Hakkı Kurtuluş, Edirne kaleleri hakkındaki bilgi birikimini izleyicilerle paylaştı.

Edirne’nin tarih boyunca birçok kültür ve uygarlığa ev sahipliği yaptığını söyleyen Arş. Gör. Dr. İsmail Hakkı Kurtuluş, “Bu tarihi birikimlerin bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Edirne sınırları içinde Kalkolitik, Neolitik, Demir Çağ, Roma, Bizans ve özellikle Osmanlı dönemleriyle ilgili birçok buluntu alanı ve ayakta kalmış kaleler bulunmaktadır. Kaleler farklı işlevlere göre yapılmıştır. Askeri, ticari ve yöneticinin ikametgâhı gibi çok yönlü işlevleri olabilir. Edirne il sınırları içindeki kalelerin genellikle çok işlevli kaleler olduğu, birkaçının ise tek işlevli olduğu anlaşılmıştır. Sadece askeri işleve sahip kaleler, yüksek konumlarda inşa edilmişlerdir. Dönemsel olarak en fazla sayıda kale, Doğu Roma (Bizans) dönemine aittir. Bazı kaleler Roma döneminde kurulmuş, Bizans döneminde geliştirilerek kullanılmaya devam edilmiştir. Kalelerin Edirne Merkez, Lalapaşa, Keşan ve Enez ilçelerinde yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Yaptığımız araştırmalardan Edirne’de toplamda 24 kale olduğu anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Edirne kaleleri ile ilgili önemli bilimsel verilerin paylaşıldığı ve oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen konferansın sonunda ise katılımcılardan gelen sorular cevaplandı.