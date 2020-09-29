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Edirne jandarmasından yol denetimleri sürüyor
EDİRNE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI SORUMLULUK ALANINDA 01 OCAK TARİHİNDEN İTİBAREN JANDARMA TRAFİK TİMLERİNCE İL GENELİNDE 98 BİN 118 SÜRÜCÜ, YAYA VE ÖĞRENCİYE TRAFİK KURALLARI İLE İLGİLİ SEMİNER VE YOL KENARI BİLGİLENDİRME FAALİYETİ İCRA EDİLMİŞTİR.
EDİRNE 29.09.2020, 12:40
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Edirne il Jandarma komutanlığı sorumluluk alanında 01 Ocak tarihinden itibaren Jandarma Trafik Timlerince il genelinde 98 bin 118 sürücü, yaya ve öğrenciye trafik kuralları ile ilgili seminer ve yol kenarı bilgilendirme faaliyeti icra edilmiştir.
Yapılan trafik uygulamalarında ise 138 sürücünün alkollü olarak araç kullanmaktan sürücü belgelerine geçici süre ile el konuldu. 154 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 309 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan idari para cezası karar tutanağı düzenlendiği açıklandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk alanı içerisinde seminer ve bilgilendirme faaliyetine devam edilmekte olup kazaların en aza indirilmesi hedeflendiği bildirildi.
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