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Edirne jandarmasından motosiklet denetimi
EDİRNE’DE, İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NA BAĞLI UNSURLARINCA İCRA EDİLEN HUZUR GÜVEN UYGULAMALARINDA 276 MOTOSİKLET KONTROL EDİLDİ. DENETİMLER KAPSAMINDA, 32 BİN 22 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDIĞI BİLDİRİLDİ.
EDİRNE 12.10.2020, 16:39
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Edirne’de, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı unsurlarınca icra edilen huzur güven uygulamalarında 276 motosiklet kontrol edildi. Denetimler kapsamında, 32 bin 22 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 09 Ekim 2020 tarihinde motosikletlere yönelik icra edilen huzur güven uygulamasında 276 motosiklet kontrol edildiği, 4 hacizli motosiklet yakalandı. 10 motosikletin trafikten men edildiği ve 26 motosiklete toplam 32 bin 22 TL para cezası kesildiği bildirildi.
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