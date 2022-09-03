Edirne İl Göç İdaresi yabancı uyrukluların kavgasını yalanladı

Edirne İl Göç İdaresi, sosyal medya hesaplarında yapılan bazı paylaşımlarda Afgan ve Suriye uyruklu kişilerin kavgasının Bulgar vatandaşlarının ayırdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Edirne İl Göç idaresi, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda Afgan ve Suriye uyruklu kişilerce çıkan kavgayı Bulgar turistlerin ayırdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, mevcut görüntülerini 11 yıl önce yaşandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında ’Edirne’de Afgan ve Suriyeli gruplar arasında kavga çıktığı ve olayı yoldan geçen Bulgar turistlerin ayırdığı’ şeklinde paylaşımlar yapılmıştır. İlimizde böyle bir olay gerçekleşmemiş olup ilgili paylaşımda yer alan fotoğraf başka bir ilimizde 15 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleşen ve yabancılarla ilgili olmayan bir olaydan alınan görüntüdür. Kolluk birimlerimiz tarafından takip ve denetimler devam etmektedir” denildi.