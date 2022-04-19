Dünya Romanlar Günü’ne özel “Önce İnsan” sergisi açıldı

Trakya Üniversitesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü çerçevesinde önemli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde “Romanlar Tarih, Kültür, Sağlık ve Çalışma Yaşamı” başlıklı bir panel düzenleyen Trakya

Üniversitesi, bu özel günde “Önce İnsan” sergisine de ev sahipliği yaptı.

Sivil toplum gönüllüsü Turan Şallı’nın objektifinden Romanların yaşamından kesitlerin aktarıldığı fotoğraf ve geleneksel kıyafetlerin sergilendiği “Önce İnsan” sergisi, Trakya Üniversitesi Türkan Sabancı Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergide, Turan Şallı’nın çektiği fotoğrafların yanı sıra Roman kadınların eğlence ve etkinliklerde kültür ve geleneklerini yansıtmak amacıyla giydikleri kıyafetler, geçimlerini sağlamak için yaptıkları işleri anlatan ürünler ile aralarında Trakya Üniversitesi yayınlarının da olduğu Romanlar konusunda yazılan eserler yer aldı.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü çerçevesinde düzenlenen serginin açılış törenine Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının çok sayıda temsilcisi katıldı.

Törenin açılışında konuşan sivil toplum gönüllüsü Turan Şallı, bir anlamda “Toplumda Biz de Varız” mesajı vermek istediklerini kaydederek, Romanların yaşamını fotoğraflarla anlatmak, yazılı belgelerle göstermek ve tarihi, sosyal, kültürel değerlerini tanıtmak istediklerini söyledi. Romanların insanlık tarihinin en eski kavimlerinden olduğunu söyleyen Turan Şallı “Avrupa coğrafyasında kültürel farklılıklar nedeniyle büyük bedeller ödemiş olsak da bu topraklarda hep vardık. Osmanlı’nın egemen olduğu Rumeli’de, Balkanlar’da birlikteydik. Anavatana zorunlu göçler sırasında ortak acılar ve kader birliğimiz bulunmaktadır. Kimliğimizi her zaman Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Türklük bağı ile pekiştirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile 2021 yılında Türkiye’de 8 Nisan’ın Romanlar Günü olarak resmi gün sayılmasını önemli buluyoruz. ‘Önce İnsan’ anlayışı içinde 8 Nisan Romanlar Günü sevginin, barışın, kardeşliğin günü olsun” dedi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak bu anlamlı günü iki etkinlikle bir arada kutlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bu gün, ülkemizde ‘Dünya Romanlar Günü’ olarak kutlanıyor. Romanlar konusu sosyal bir mesele ve tüm kesimin bir araya gelerek ayrışmaya imkân vermeden değerlendireceği bir konu. Türkiye’deki ilk Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Trakya Üniversitesinde kuruldu. Alanında uzman araştırmacı ve akademisyenlerimizle nitelikli bilimsel çalışmalara imza atıyor, yayınlar yapıp bilimsel eserler ortaya koyuyoruz. Bu özel ve anlamlı günde, sergimizle eş zamanlı olarak farklı üniversitelerden değerli akademisyenlerimizin de katılımıyla ayrıca bilimsel bir toplantıya imza atıyoruz. Yine Gönül Elçileri Çocuk Akademisi Tasarım Beceri Atölyesi ve Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrasıyla bizim insanımız dediğimiz gönül dostlarımızın, geleceğimiz çocuklarımızın hayatlarına dokunmak, hayallerini gerçekleştirmek için sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdik. Bunu asli bir sorumluluk ve vazife olarak görerek işte, aşta kısaca sosyal yaşamın her alanında bizim insanımız, bizim vatandaşımızla bir arada olmaya gayret ediyoruz. Trakya Üniversitesi olarak tüm imkânlarımızla bundan sonra da üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi.