banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Beşiktaş-Galatasaray derbisi (CANLI)
Beşiktaş-Galatasaray derbisi (CANLI)
Beklenen zam geldi
Beklenen zam geldi
HSK’dan 10 büyükelçi açıklaması
HSK’dan 10 büyükelçi açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri 426 avcıyı denetledi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin avlak alanlarda yaptığı denetimlerde 426 avcı denetlenirken, 16 avcıya idari işlem yapıldı.

EDİRNE 25.10.2021, 20:32
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri 426 avcıyı denetledi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin avlak alanlarda yaptığı denetimlerde 426 avcı denetlenirken, 16 avcıya idari işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da görev yapan ekipler, ekim ayının son haftasında 426 avcıyı denetledi. Yapılan denetimlerde 16 avcıya idari işlem yapılırken, 17 teyp ve 3 av tüfeğine el konuldu. DKMP 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2