Doç. Dr. Yeşil’den kariyer planlayan gençlere yol haritası

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil, Slovenya’da “Biotehniški Center Naklo” öğrencilerine yönelik düzenlenen kariyer planlama etkinliğine moderatör olarak katıldı.

Doç. Dr. Yeliz Yeşil’in yanı sıra Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkisi Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencileri Yaren Şenkal, Tuğba Yaman ve Aleyna Çakır’ın da moderatör yardımcıları olarak yer aldığı çevrim içi konferansta, Slovenya’da öğrencilere sunulan eğitim, iş, staj ve kariyer olanakları konuşuldu. Oldukça yoğun katılımla gerçekleşen konferansın konuşmacısı ise Naklo Biyoteknik Merkezi Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Franc Vidic oldu.

Trakya Üniversitesi ve Naklo Biyoteknik Merkezi iş birliğinde organize edilen çevrim içi konferansta konuşan Doç. Dr. Yeliz Yeşil ise verimlilik, inovasyon ve girişimcilik konularında bilgiler vererek, iyi bir kariyer planlayan gençlere nasıl bir yol haritası çizmeleri gerektiği hususunda destek oldu.