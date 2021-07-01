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Dili boğazına kaçan gurbetçinin hayatını kurtardı

Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir gurbetçinin dilinin boğazına kaçmasıyla yardıma koşan Elmas Aslan, yaptığı bilinçli müdahaleyle hayat kurtardı.

EDİRNE 01.07.2021, 16:17
Dili boğazına kaçan gurbetçinin hayatını kurtardı

Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir gurbetçinin dilinin boğazına kaçmasıyla yardıma koşan Elmas Aslan, yaptığı bilinçli müdahaleyle hayat kurtardı.

Hollanda’dan gelerek memleketine gidecek olan Cavit Mutlu isimli gurbetçi Kapıkule Sınır Kapısı’nda H-405-GT plakalı aracından indiği esnada çevredekilerin bakışları arasında birden yere yığıldı. Nefes almakta zorluk çektiği görülen gurbetçiye ilk müdahaleyi orada bulunan vatandaşlardan Elmas Aslan yaptı.

Dilinin ters döndüğü ve boğazına kaçtığı görülen gurbetçiye soğukkanlılıkla bilinçli bir şekilde müdahale eden Aslan, uzun süren uğraşları sonucunda gurbetçinin tekrar nefes almasını sağladı. Olay yaşandığı esnada vatandaşlar 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin hayat kurtardığını belirtti.

Sağlık görevlileri gurbetçiyi hastaneye sevk ederek müşahede altına aldı.
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