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Dereceye giren öğrencilerini törenle uğurladı

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında mezun olan ve dereceye giren öğrenciler için “Mezuniyet Töreni” düzenlendi. Törende dereceye giren öğrencilere plaket ve mezuniyet belgeleri takdim edildi.

EDİRNE 07.12.2021, 16:04
Dereceye giren öğrencilerini törenle uğurladı

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında mezun olan ve dereceye giren öğrenciler için “Mezuniyet Töreni” düzenlendi. Törende dereceye giren öğrencilere plaket ve mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Trakya Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Covid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl gerçekleştirilemeyen ve bu yıl salgın önlemleri kapsamında sınırlı katılımcıyla düzenlenen törende, 2020-2021 akademik yılında dereceye girerek mezun olan öğrenciler diplomalarına kavuştu. Diplomalarını bölüm başkanlarının elinden alan öğrenciler, mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakooğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Dekan Prof. Dr. Ayhan Gençler ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu, İstiklâl Marşı ve Trakya Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan törende, daha sonra açılış konuşmalarına geçildi. Törende mezun öğrenciler adına konuşma yapan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ve Fakülte birincisi Pınar Terlemez, eğitim yaşamları boyunca kendilerine destek olan üniversite yönetimi ve ailesine teşekkür ederek, “Burada almış olduğumuz eğitimler, bizlere dünyaya farklı bir pencereden bakmayı öğretti. Kendimizi pek çok manada geliştirdiğimizi düşünüyorum. Bu zorlu eğitim sürecinde bizlere yol gösteren, bilgi ve tecrübelerini paylaşan ve bizleri yarınlara hazırlayan okulumuzun değerli akademisyenlerine teşekkürü bir borç biliriz. Tüm arkadaşlarımı mezuniyetleri ve başarıları dolayısıyla tebrik ediyor, hayatlarının her alanında sağlık, mutluluk ve başarının eksik olmamasını diliyorum” dedi.

"Okulumuz, Türkiye’de 7+1 eğitim modeline geçen 3. fakülte olmuştur"

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Gençler de salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurularak mezuniyet törenlerini bölümlerinde ve fakültede dereceye giren öğrencilerle sınırlı tuttuklarını vurguladı. Prof. Dr. Gençler, “Üniversiteleri başarılı kılan ve onlara değer katan sadece geçmişleri ve tarihsel derinlikleri değil, mezun öğrencilerinin gerçek yaşamda elde ettikleri başarılar ve istihdama katılımlarıdır. Üniversite mezunlarının mezun olmadan önce iş hayatını tanımalarının eksikliklerini görmeleri bakımından staj büyük önem arz etmektedir. Rektörümüz de böyle bir açılımın, üniversitemiz öğrencilerinin geleceğine yönelik önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, bizlerin de bu yönde yenilikler yapmamız gerektiğini ön görmüştür. Bunun neticesinde bizler de 7+1 eğitim modeline geçerek, öğrencilerimizin 8. dönemlerinde tamamen stajda bulunarak iş hayatına adaptasyonlarını sağlamak amacıyla bir uygulama başlattık. 2021-2022 eğitim öğretim yılında hâlihazırda eğitim veren Çalısınız. Diğer tarafından kendini bilen, medeniyetini, tarihini, nereden gelip nereye gittiğini bilen yüksek ahlâkla sahip olmalısınız. Bizler, sizlere değerlerimiz doğrultusunda bir yaşam kültürü sunmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Hepinize güzel bir gelecek diliyorum.” şeklinde konuştu. Tören, dereceye giren öğrencilere plaket ve diplomaların1şma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümümüz 7+1 sistemini uygulayacak. Okulumuz, Türkiye’de bu uygulamaya geçen 3. fakülte olmuştur. Öğrencilerimizin daha iyi şartlarda yetişmesi ve kaliteli eğitim alması, üniversite yönetimimiz ve akademisyenlerimizin en temel amacıdır. Sizlerin mezuniyet sonrası geleceğiniz yerler bizlerin gururu olacaktır. Bundan sonraki hayatınızda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

“Milletimizin cevheri, en büyük zenginliği siz gençlersiniz

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise Edirne’nin, gerek köklü tarihi gerekse kültürel zenginlikleriyle başlı başına bir öğretmen olduğunu belirterek, Trakya Üniversitesi’nin de bu kadim kentin tarih boyunca sahip olduğu eşsiz eğitim kurumlarının bir devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Ülke olarak en büyük değerimizin gençler olduğunu ve gençlerimizin çok iyi bir şekilde yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, “Milletimizin cevheri, en büyük zenginliği siz gençlersiniz. Sizler, ülkenin geleceği olarak her zaman kendinizi güzel yetiştirmenin gayreti içinde olmalısınız. Hepimiz bildiklerimizin öğretmeni, bilmediklerimizin öğrencisiyiz. Hayat sizler için yeni başlıyor ve daha alınacak çok yolunuz, söyleyecek çok sözünüz var. Öğrenmek, yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Yalnızca bir tarafınızı, yönünüzü geliştirir, diğer tarafınızı eksik bırakırsanız tek kanatlı kuş misali uçamazsınız. Bir kanadınız akıl, bir kanadınız erdemlerle donanmalıdır. Devamlı sorgulayan, analiz eden, tekrar tekrar deneyen, bildiklerinin acaba doğru mu deyip peşinden giden ve yeni bir söz de ben söyleyebilir miyim diye düşünen gençler olmalısınız. Diğer tarafından kendini bilen, medeniyetini, tarihini, nereden gelip nereye gittiğini bilen yüksek ahlâkla sahip olmalısınız. Bizler, sizlere değerlerimiz doğrultusunda bir yaşam kültürü sunmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Hepinize güzel bir gelecek diliyorum” şeklinde konuştu.

Tören, dereceye giren öğrencilere plaket ve diplomalarının verilmesinin ardından meslek andının okunması ve öğrencilerin keplerini fırlatmasıyla sona erdi.

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