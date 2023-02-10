Deprem yardımlarını çalan 4 belediye personeli adliyeye sevk edildi

Edirne’nin Keşan ilçesinden deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardım malzemelerini çaldığı iddia edilen 4 belediye personeli adliyeye sevk edildi.

Keşan’da Kahramanmaraş’a gönderilmek üzere toplanan yardımları tasnif etmekle görevlendirilen Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden 4 kadın personel, iddiaya göre bazı yardım malzemelerini çalarak evlerine götürmüştü. Olayın ortaya çıkmasının ardından 4 kişi açığa alınarak, haklarında soruşturma başlatılmıştı. Hırsızlık suçlaması ile gözaltına alınan Ü.Ç. (67), N.H.Y. (54), N.D. (50) ve L.E. (54) bugün sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

"Vicdansızların Keşan’da yeri yok"

Keşan’da büyük tepkiyle karşılanan olayın ardından Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye meclisi ve belediye personelleri ile birlikte basın mensuplarına açıklama yaptı. Depremin bıraktığı acılar karşısına Keşan’da ilk günden bu yana büyük bir dayanışma olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Ama bir yandan da öyle hadiseler meydana geliyor ki, bunu anlatmakta ve izah etmekte zorlanıyoruz. 4 personelimizin karıştığı münferit bir olay yaşandı. Yapılan tespit ve incelemeler sonrasında soruşturma açıldı. Hukuka sevk edildi. 4 personelimizin iş akitlerine derhal son verdik. Disiplin kuruluna verdik. Vicdansızların yeri ne burada ne de Keşan’dadır. Bu mesaj için bir araya geldik" dedi.

"Personelimizin emek ve özverisini aşağı çekemez"

Belediye personelinin deprem yaralarını sarmak adına özveriyle çalıştığına vurgu yapan Helvacıoğlu, "4 kişinin yaptığı bu üzücü olay, personelimizin emek ve özverisini aşağıya çekemez. Emeklerine leke süremez. Altını çiziyorum, Keşan Belediyesi’nde bugüne kadar olmadığı gibi bundan sonra da vicdansızların yeri yok. Bu zihniyet bizden değildir. Tüm personelimizin katılımıyla deprem bölgesine yapılan yardım çalışmaları ve çalışmalar esnasında yaşanan münferit olay ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdik. Keşan Belediyesi olarak devletimizin koordinasyonunda diğer kurumlarımız ile birlikte var gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.