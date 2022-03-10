AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen deprem tahliyesi ve yangın söndürme tatbikatı gerçeği aratmadı.

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulunda deprem tahliyesi ve yangın söndürme tatbikatı nefes keti. AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği tatbikatta yüksekokullardaki yaklaşık 350 öğrenci, akademisyenler ve okul görevlileri yer aldı.

Tatbikatta ilk olarak sınıflarında "Çök-kapan- tutun" yöntemini uygulayan öğrenciler, daha sonra görevliler tarafından yapılan anonsun ardından tahliye edilerek okul bahçesindeki toplanma alanında bir araya geldi. Öğrencilere afet bilinci eğitiminin ardından, deprem anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

Yüksekten kazazede tahliyesinin de yer aldığı tatbikatta yangın söndürme eğitimine de yer verildi.