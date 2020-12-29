Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ndan, üniversite hastaneleri için bir ilk

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, kliniğe çeşitli yakınmalar nedeniyle çocuklarını getiren ebeveynlere yönelik sunduğu rehberlik, psikolojik danışma ve psikoeğitim hizmetlerinin daha kalıcı olması ve uygulanabilirliğinin artırılması amacıyla, Trakya Üniversitesi Teknopark iş birliği ile “Ebeveynlere Yönelik Kılavuz Kitapçıklar” hazırlayarak ailelerin kullanımına sundu. Hayata geçirilen proje, bir üniversite hastanesi bünyesinde çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları alanında bir ilk olma özelliği taşıyor.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işık Görker öncülüğünde bir araya gelen ilgili ana bilim dalı uzmanları tarafından, farklı konu ve başlıklarda hazırlanarak ailelerle buluşturulan kılavuzların, çocukların yanı sıra ergen ruh sağlığının korunmasına ve bireylerde var olan ruhsal bozuklukların tedavisine önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.

Çocuk ve ergen yakınmaları ile çeşitli psikiyatrik bozukluklar değerlendirilerek uzman hekimler tarafından belirlenen konular ve ailelerin gereksinimleri dikkate alınarak oluşturulan kılavuz kitapçıklar, 24 ayrı başlık taşıyor. Ebeveynlere yönelik el kitabı şeklinde basılan kılavuzlardaki psikoeğitim hizmetlerinin genel amaçları ise ailelerin, çocuk veya ergenlerin gelişim dönemi özelliklerine göre (bebeklik dönemi, erken çocukluk dönemi, ilköğretim çağı ve ergenlik dönemleri) karşılaşabilecekleri durumlar veya sorunlar ile bunlarla nasıl başa çıkabilecekleri konusunda bilgilenmelerini sağlamak olarak ifade edilmektedir. Çocukların, bebeklikten itibaren okula başlama yaşına kadar süregiden gelişimsel özellikleri ile beslenme, tuvalet eğitimi, uyku, oyun oynama gibi konuların ayrı ayrı ele alındığı kılavuzlar aileleri bilgilendirmek dışında, çocukların ailesi ve çevresiyle ilişkilerini sağlıklı yürütebilmesi için de onlara eşsiz bir rehberlik hizmeti sunuyor. Çocukların veya ergenlerin bedensel, ruhsal, duygusal ve sosyal yönden desteklenmesi için gerekli bilgileri aileler ile paylaşan uzmanlar, ülkemizi ve tüm dünyayı yakından etkileyen Covid-19 pandemisi ve buna benzer durumlarda çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiği konusuna da ayrı bir başlık açmış durumda. Kitapçıklarda, çocukta teknoloji kullanımı ve bunun gelişim üzerindeki etkileri ile ilgili bilgiler de yer almaktadır. Ailevi sorunlar, ebeveyn kaybı ve sınavlar gibi çocukları strese maruz bırakan farklı durum ve konularla bu hususlarda ailelere düşen görev ve sorumluluklar da kitapçıklarda dikkati çeken diğer başlıklar olarak belirlenmiş. Pek çoğu çağın hastalığı olarak tanımlanan dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, öğrenme bozuklukları ile zihinsel yetersizlikler, otizm spektrum bozuklukları ve tik gelişimi gibi nörogelişimsel bozukluklar da uzmanların ailelere rehberlik ettiği konular arasında yer alıyor. Son olarak, alkol ve madde bağımlıkları ile bunların ergenler üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkiler, uzmanların aileleri bilgilendirmek ve yönlendirmek istediği önemli konular olarak göze çarpıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işık Görker, “Çocuk ve ergen psikiyatrisi alanının, çocukların ruhsal bozukluklarının tanı ve tedavisini gerçekleştirmenin yanı sıra çocuk ve ergenlerin gelişimsel dönemleri boyunca ruh sağlığını koruma gibi koruyucu sağlık hizmeti ve aynı zamanda ruhsal sorunlar ve hastalıklar hakkında aileleri bilgilendirme işlevi olan psikoeğitim hizmetleri bulunmaktadır. Psikoeğitim, hastalık ve tedavi seçenekleri hakkında sistematik, yapılandırılmış, didaktik bilgiler ile hastaları veya aileleri bilgilendirme olarak tanımlanan terapötik bir girişimdir. Psikoeğitim, hastalık tanısı alan bireylerin tedavi ve rehabilitasyonu ile aile bireylerinin hastalıkla baş etmesinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Ailelere bu tür hizmetlerin verilmesi, ebeveynlerin çocuklarının yaşlarına göre gelişim özelliklerini öğrenmeleri, yakınmalarına göre durumlarını fark edebilmeleri ve psikiyatrik bir hastalıkla karşılaşmaları durumunda nasıl bir yol izleyeceklerini bilmeleri noktasında önemli bir katkı sağlamaktadır. Bir üniversite hastanesi bünyesinde çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında ebeveynlere yönelik ilk kez böyle bir çalışma ve kılavuz hazırlanmasını gurur verici olarak nitelendiriyor, çocuk ve ergen ruh sağlığının korunması ile var olan ruhsal bozuklukların giderilmesinde ailelere rehberlik edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.