Buzlanan yolda kayan araç bahçe duvarına daldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde buzlanan yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, bahçe duvarına daldı. Kimsenin yaralanmadığı kazada, bir araç da maddi hasar aldı.

Kaza, sabah saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cin Ali Caddesi üzerinden yokuş aşağı seyir halindeki otomobilin sürücüsü, soğuk havaların etkisiyle buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol üzerinde bir süre kontrolü sağlamaya çalışan sürücü, daha sonra aracı yolda tutmayı başaramadı ve önce park halindeki bir başka otomobile, ardından bir evin bahçe duvarına çarptı.

Yolu evin bahçesinden ayıran duvarın çarpışmanın etkisiyle yıkıldığı kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ekiplerinin sağlık durumunu kontrol ettiği araç sürüsünün durumu kontroller arından iyi olduğu anlaşılırken, trafik polisleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sabah uyandıklarında evlerinin bahçesine giren otomobil manzarasıyla karşılayan daire sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemezken, kazada yaralanan olmaması teselli oldu.