Büyük zaferin 98’inci yıl dönümü kutlandı
EDİRNE’DE, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 98'İNCİ YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI. ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE DÜZENLENEN TÖRENE, KORONAVİRÜS PANDEMİSİ TEDBİRLERİ ÇERÇEVESİNDE PROTOKOL ÜYELERİ ATEŞ ÖLÇÜMLERİ YAPILARAK KATILDI.
Edirne’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, koronavirüs pandemisi tedbirleri çerçevesinde protokol üyeleri ateş ölçümleri yapılarak katıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı 98’inci yılında Edirne’de sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlendi.
Törende Edirne Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından Belediye Bandosu eşliğinde Saygı Duruşu’nda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Maliye Teğmen Adem Topal’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.
Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Vekili Albay Şevket Erhan ve protokol üyeleri de katıldı.
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