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Beklenen rüzgar ve yağış Keşan’dan geçti

BEKLENEN RÜZGAR VE YAĞIŞ KEŞAN’DAN GEÇTİ

EDİRNE 13.10.2020, 14:20
Beklenen rüzgar ve yağış Keşan’dan geçti

Edirne’nin Keşan ilçesinde bölge genelinde etkili olması beklenen rüzgar ve yağış, hafif şiddetle geçti. Yağıştan dolayı hayat büyük oranda olumsuz yönde etkilenmese de ilçede rüzgarın etkisiyle bir binanın kaplaması kaldırıma düştü, Danişment’te ise elektrik direği yıkıldı.

Meteoroloji tarafından uyarısı yapılan ve Trakya’nın güneyinde etkili olması beklenen yağış Keşan’da başladı. Gün içinde zaman zaman yere düşen yağmur, öğle saatlerinde rüzgarın da etkisiyle etkisini gösterdi. Kısa süren yağış sırasında, ıslanmamak için vatandaşların kendilerini saçak altlarına ve işyerlerinin kapalı yerlerine atma telaşı göze çarparken, uzun süreden sonra yağış ile karşılan Keşanlılar da yağmurla hasret giderdi.

Etkisini zaman zaman artırarak gün içinde şiddetlenen rüzgarlar sırasında ise bir binanın sıva kaplaması yere düştü. Bir işyerinin önündeki kaldırım üzerine düşen binadan kopan parçalar, bölgede kısa süreli panik oluştururken, o sırada bölgeden kimsenin geçmemesi teselli oldu.

Öte yandan kuvvetli rüzgarlar, Keşan’a bağlı sahil köylerinde de etkili oldu. Keşan’ın Danişment köyündeki bir elektrik direği şiddetli rüzgarın etkisiyle ortadan ikiye katlanarak yere düştü.

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