banner549

banner586

banner547

Son Dakika
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi

Baskında litrelerce etil alkol ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda litrelerce etil alkol ve sahte içki ele geçirildi. Denetimlerde yakalanan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

EDİRNE 29.06.2022, 15:09
Baskında litrelerce etil alkol ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda litrelerce etil alkol ve sahte içki ele geçirildi. Denetimlerde yakalanan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Keşan’da gümrük kaçağı ve sahte alkol imalat ve satışı hakkında çalışmalar yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde belirlenen bir eve baskın düzenledi.

Z.Y.Y.’ye ait evde arama yapan ekipler, 27 litre etil alkol, 4 litre sahte rakı ve 12 adet de aroma ele geçirdi.

Ürünlere el konulurken, şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu