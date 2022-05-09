banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Alpaslan Kuytul tutuklandı
Alpaslan Kuytul tutuklandı
Umre ziyaretleri 2 yıl aradan sonra yeniden başladı
Umre ziyaretleri 2 yıl aradan sonra yeniden başladı
TFF, Arda Kardeşler’e soruşturma açtı
TFF, Arda Kardeşler’e soruşturma açtı
Dolar 15 TL'yi geçti!
Dolar 15 TL'yi geçti!

Balkanlarla ilgili yeni dijital arşiv araştırmacıların hizmetine sunulacak

Türkiye’de Balkan araştırmaları konusunda ilk ve tek enstitü olma özelliğini taşıyan Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü, araştırmacılara Balkanlar’daki Osmanlı mimarisi ile buluşma fırsatı sunmaya hazırlanıyor.

EDİRNE 09.05.2022, 18:16
Balkanlarla ilgili yeni dijital arşiv araştırmacıların hizmetine sunulacak

Türkiye’de Balkan araştırmaları konusunda ilk ve tek enstitü olma özelliğini taşıyan Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü, araştırmacılara Balkanlar’daki Osmanlı mimarisi ile buluşma fırsatı sunmaya hazırlanıyor.

Balkan Araştırma Enstitüsü bünyesinde hayata geçirilecek dijital arşivin, Balkanlar’daki Türk varlığı ile ilgili büyük bir boşluğu doldurması ve Balkan araştırmacılarına zengin bir arşiv malzemesi sunması bekleniyor. Arşivden Balkanlarla ilgili dil, tarih, kültür, coğrafya, edebiyat, sanat ve daha pek çok konuda çalışan tüm araştırmacılar yararlanabilecek.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleşen ziyarete, Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu, Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Panelist Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, dernek üyesi Mehmet Tokmakoğlu ile diğer panelistler Doç. Dr. Nilüfer Erdem ve Dr. Neval Konuk Halaçoğlu katıldı.

Ziyaret esnasında Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Marmara Üniversitesinde görevli Sanat Tarihçisi Dr. Neval Konuk Halaçoğlu arasında, Trakya Üniversitesine Balkanlar’daki Osmanlı mimarisine ilişkin geniş bir fotoğraf arşivi kazandıracak protokolün imza töreni gerçekleşti.

Törende konuşan Dr. Neval Konuk Halaçoğlu, çalışmasının 22 yıl gibi uzun uğraşlar ve emekler sonucu ortaya çıktığını belirterek, bu değerli çalışmayı Balkanlar konusunda Türkiye’nin en önde gelen eğitim ve araştırma kurumu olan Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Balkanlar’da ve bilhassa Bulgaristan ve Yunanistan’daki Türk varlığı konusunda her alandan araştırmacının istifade edebileceği bir arşiv sunacakları bilgisini paylaşan Dr. Neval Konuk Halaçoğlu, “Arşivde, Yunanistan ve Bulgaristan ağırlıklı olmak üzere bugün varlığını sürdüren Osmanlı mimari eserleri ile şehir görüntüleri ve günümüzde ayakta olmayan ancak yerleri tespit edilen yapılar yer alıyor. Araştırmalarım sırasında ulaşacağım yeni fotoğraflarla zenginleşmeye devam edecek arşivde, ilk etapta 400 bin fotoğraf yer alacak. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 1 milyona taşımayı hedefliyoruz. Fotoğraf ve kartpostalları içeren arşivin, her alandan araştırmacıya önemli bir katkı sunmasını ve beklentilerini karşılamasını bekliyoruz. Bu anlamda kültürel mirasımızın sergilenmesi, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli katkılar sunan, bu işe sahip çıkan Trakya Üniversitesine teşekkür ediyorum. Trakya Üniversitesi, Türkiye’nin en önemli arşivlerinden birine sahip olacak” dedi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Balkan Araştırma Enstitüsü’nün, Trakya Üniversitesi’nin Balkanlar alanında öncü ve en gözde birimlerinden biri olduğunu ifade ederek “Trakya Üniversitesi Balkanlar’a hizmet etmeyi kendine misyon edinmiş bir üniversite. Balkan Üniversiteler Birliği’nin de (BUA) Daimi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kalıcı Genel Sekreterliği görevini yürütüyor. 5200 uluslararası öğrencisinin 4 bin 500’ü Balkanlı öğrencilerden oluşan, Türkiye’de en çok Balkanlı öğrencinin öğrenim gördüğü eğitim kurumu. Balkanlar için ne yapabiliriz diye sürekli düşünen ve çalışmalarını bu anlayış ile gerçekleştiren bir üniversiteyiz. Balkan coğrafyasını sürekli gezerek oradaki üniversiteler, üst düzey devlet kurumları ve ricaliyle bir araya geliyoruz. Bu doğrultuda Trakya Üniversitesi, Balkanlar’da emeği ve çalışmalarıyla uluslararası saygınlığı olan, değer gören bir üniversite. Balkanlarla olan ilişkilerin geliştirilmesinde bir bölge üniversitesi olarak hareket etmeyi vazife biliyoruz” dedi.

Birbirinden değerli konukları ve katılımcıları aynı amaç doğrultusunda Trakya Üniversitesinde görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu da ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dr. Neval Konuk Halaçoğlu’na çalışmalarının övgüye değer olduğunu belirterek teşekkür etti.

Söz konusu arşivin, Trakya Üniversitesi ve Balkan Araştırma Enstitüsüne büyük değer katacağına inandığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, dijital arşiv hizmetlerinde de söz sahibi bir üniversite olma yolunda kararlılıkla ilerlediklerini söyledi. Panele konuşmacı olarak katılan konuklara da teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, güzel bir panel olması dileğinde bulunarak konuşmasını sonlandırdı.

Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet de arşivin çok kısa bir süre içerisinde araştırmacılarla buluşacağını belirterek, bilim dünyasına hayırlı olması dileğinde bulundu.

Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ise derneğin çalışmaları hakkında bilgiler vererek dernek yayınlarından çıkan, editörlüğünü ve yazarlığını yaptığı kitapları Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na takdim etti.

Ziyaret, günün anısına karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 09 Mayıs 2022
İmsak 04:03
Güneş 05:46
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:15
Yatsı 21:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Adana Demirspor 36 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 35 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
16°
açık