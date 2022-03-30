Bakkal hırsızları aynı gün yakalanarak tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde girdikleri bir bakkal dükkanından malzeme çalan 3 kişi, birkaç saat içinde yakalandı. Aynı gün sevk edildikleri mahkemece tutuklanan 3 kişi, cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bir bakkal dükkanına giren 3 kişi malzeme çalarak kaçtı. Durumun fark edilmesi üzerine işyeri sahibi şikayetçi olurken, olay yerinde incelemelerini tamamlayan polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Bakkal dükkanına girdikleri tespit edilen B.K. ile 18 yaşından küçük M.C.K. ve C.O. olaydan birkaç saat sonra yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlılar aynı gün cezaevine gönderildi.