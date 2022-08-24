Aşçı Yahya Baba’nın kazanı aşure ile kaynadı

Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesinde geleneksel olarak düzenlenen aşure dağıtımı, Vali H. Kürşat Kırbıyık ve Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Hayırseverlerin yardımlarıyla imaret ruhunu yaşatan Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi’nde kazanlar kaynamaya devam ediyor. İnancımız ve geleneğimizde önemli bir yer tutan Muharrem ayının geleneksel tadı aşureler, Vali H. Kürşat Kırbıyık ve Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile il müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikle müze ziyaretçilerine ve etkinliğe katılan misafirlere dağıtıldı.

Emine Erdoğan Hanımefendi ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un teşrifleriyle, Eylül 2020’de açılan İmaret Müzesinin sadece müzecilik faaliyetleri ile adından söz ettirmediğini, tamamen hayırseverlerin destekleri ile ismine yakışır şekilde hayır faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Müze Sorumlusu Öğr. Gör. Ruhi Pehlivancık, medeniyetimizin en lezzetli sembolü aşure etkinliği ile bugün bir araya geldiklerini ifade etti. Haftanın altı günü dağıtılan lokmalar, yemekler, Ramazan ayında verilen iftarlarla imaret ruhuna uygun şekilde ihtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirten Pehlivancık, Aşçı Yahya Baba’nın kazanını kaynatarak bu tarz etkinliklere devam edeceklerini vurguladı.

Aşure dağıtımının ardından Vali H. Kürşat Kırbıyık, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve misafirler Aşçı Yahya Baba’nın kabrini ziyaret etti.