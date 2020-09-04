Arkasından kamyon çarpan otomobil iş yerine daldı
ARKASINDAN KAMYON ÇARPAN OTOMOBİL İŞ YERİNE DALDI
Edirne’nin Keşan ilçesinde kavşağa girmek için karşıdan gelen araçlara yol vermek için bekleyen otomobile, arkasından gelen kamyon çaptı. Çarpışmanın etkisiyle harekete geçen araç, yol kenarındaki iş yerine daldı. Kaza, MOBESE kameralarına yansıdı.
Kaza, dün saat 10.00 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan merkezinden sanayi sitesi yönüne seyir halinde olan E.D. yönetimindeki 22 FV 999 plakalı otomobil, Muammer Aksoy Caddesi kavşağına geldiğinde caddeye girişi öncesinde sanayi sitesi yönünden gelmekte olan araçlara yol vermek üzere yol üstünde durakladı.
Sinyal verip, gideceği yöne doğru direksiyonu doğrultulan araca, o sırada yine çarşı merkezinden gelmekte olan B.S. yönetimindeki 22 FV 800 plakalı kamyon atladığı kasisin ardından arkadan çarptı.
Kaza sonrasında hareket alan otomobil, önce yolun karşısında bulunan kaldırıma çıktı, sonra da orada bulunan iş yerinin içine girdi. Kaza anı MOBESE kameralarınca görüntülendi.
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