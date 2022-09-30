Arkadaşını sırtından ve göğsünden bıçakladı

Edirne’nin Keşan ilçesinde birlikte alkol alan iki arkadaş arasında bıçaklı kavga çıktı. Taraflardan biri hastanede tedavi altına alınırken, diğeri cezaevine gönderildi.

Edinen bilgiye göre, gece saatlerinde birlikte alkol alan E.S. ve O.G. isimli iki arkadaş arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonrası O.G., E.S.’yi göğsünden ve sırtından bıçakladı. Bıçaklanmasının ardından eve giden şahıs, bir süre sonra fenalaşması üzerine Keşan Devlet Hastanesine kendi imkanlarıyla gitti. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, akciğerlerinde kısmi sönme meydana gelen ve hayati tehlikesi devam eden E.S., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaralama olayıyla ilgili inceleme başlattı. Mağdurun ifadeleri doğrultusunda araştırmalarını sürdüren ekipler, şüpheli O.G.’yi yakaladı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltında alınan O.G., daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.