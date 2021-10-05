Alev alev yanan traktör küle döndü

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde bir tarlada iş yapan traktör cayır cayır yandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesi yakınlarında meydana geldi. Köyde tarlada iken elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın sonucu traktör kısa sürede alev aldı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin bir saat süren çalışması sonrası söndürülen yangında, traktör kullanılamaz hale geldi.

Yanan traktörün sahibi Ethem Savar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük çapta zararının olduğunu belirterek, "Traktörle tarlada iken birden yanık kokusu aldım ve traktörden aşağıya indim. Daha sonra traktörün alev aldığını görerek köylülerden yardım istedim. Olayı gören köylü arkadaşlarım, itfaiye ekiplerine haber vermişler. Kısa sürede bölgeye gelen eden itfaiye ekiplerinin, 1 saatlik uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Maalesef traktörüm kullanılamaz hale geldi’’ dedi.