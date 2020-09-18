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6 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı
EDİRNE’NİN KEŞAN İLÇESİNDE İNŞAAT İŞÇİSİ DENGESİNİ KAYBEDEREK YERE DÜŞTÜ. YAKLAŞIK 6 METRE YÜKSEKLİKTEN YERE DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI.
EDİRNE 18.09.2020, 17:28
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Edirne’nin Keşan ilçesinde inşaat işçisi dengesini kaybederek yere düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düşen işçi ağır yaralandı.
Olay Büyük Cami Mahallesi Namazgah Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir inşaatı devam etmekte olan bir binada çalışan işçi S.D. dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten yere düştü.
Ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olay ile ilgili olarak polisin incelemesi devam ediyor.
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