4 göçmenin daha cansız bedeni bulundu

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Edirne Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır” denildi.