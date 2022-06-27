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21 yıl ile aranıyordu, sokak ortasında adam vurdu

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir şahıs, husumetlisini sokak ortasında topuğundan ve bacağından vurdu. Gözaltına alınan silahlı saldırganın ayrıca 21 yıl hapis cezasının olduğu tespit edildi ve cezaevine gönderildi.

EDİRNE 27.06.2022, 09:33
21 yıl ile aranıyordu, sokak ortasında adam vurdu

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir şahıs, husumetlisini sokak ortasında topuğundan ve bacağından vurdu. Gözaltına alınan silahlı saldırganın ayrıca 21 yıl hapis cezasının olduğu tespit edildi ve cezaevine gönderildi.

Olay, Yeni Mescit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Y.Ü. ve E.C. isimli iki kişi sokak üzerinde karşılaştı. İkili arasında cereyan eden tartışma silahlı kavgaya dönerken, E.C. yanındaki tabanca ile Y.Ü.’ye kurşun yağdırdı. Mermilerin hedefi olan Y.Ü. topuğundan ve baldırından yaralanırken Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar çerçevesinde silahlı saldırgan E.C. de silahı ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahsın daha sonra adli makamlar karşısında çıkarılırken, ayrı bir dosyadan da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Tutuklanan E.C. cezaevine gönderildi.

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