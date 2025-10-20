Halka arzda pay başına satış fiyatı 10,40 TL olarak belirlendi ve işlem büyüklüğünün 1 milyar 144 milyon TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, halka arzın Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Uğurlu, “Ecogreen Enerji olarak sekiz ilde toplam 30 güneş, 3 biyogaz, 2 biyokütle enerji santrali ve 179,586 MW (hibrit yardımcı kaynak dahil 181,686 MW) kurulu gücümüz ile ülkemizin enerji dönüşümüne öncülük ediyoruz. Halka arz ile sermaye yapımızı güçlendirip hem mevcut yatırımlarımızı finanse etmeyi hem de yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Halka arz, sermaye artırımı yoluyla gerçekleşecek. Şirket sermayesinin 430 milyon TL’den 540 milyon TL’ye çıkarılmasıyla 110 milyon TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul’da yatırımcılara sunulacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 20,37 olarak planlanıyor. Arzdan elde edilmesi öngörülen net gelir yaklaşık 1 milyar 74 milyon TL, bu gelirin yüzde 70’i yatırım finansmanında, yüzde 20’si kredi ödemelerinde, geri kalan kısmı ise işletme sermayesinde değerlendirilecek.

“Temiz, Yeşil ve Güçlü Bir Gelecek” İçin Yatırımlar Sürüyor

Uğurlu, halka arzdan elde edilecek kaynakla yeni projelerin hayata geçirileceğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

Kırklareli-3 Elektrik Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali (100 MWe) projesi devam ediyor.

Elektrik depolamalı güneş ve rüzgar enerji santralleri için yurt içi ve yurt dışındaki yatırım fırsatları değerlendiriliyor.

Finansal Performansla Güçlü Büyüme

2025 yılının ilk yarısında şirket, geçen yılın aynı dönemine göre net satışlarını yüzde 111 artırarak 3,34 milyar TL’ye ulaştırdı. Toplam aktifler 29,5 milyar TL seviyesini aşarken, esas faaliyet karı 784,8 milyon TL olarak gerçekleşti. Uğurlu, halka arzın şirketin finansal gücünü daha da pekiştireceğini vurguladı.

Ecogreen Enerji’nin halka arzı, yatırımcılar için Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektörüne katılma fırsatı sunarken, şirketin sürdürülebilir enerji ve çevre dostu projelerine hız kazandıracak.