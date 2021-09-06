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Zemin etüt çalışmaları başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından başlatılan Cedidiye Meydan Projesinin zemin etüdü çalışmalarına başlandı.

DÜZCE 06.09.2021, 16:03
Zemin etüt çalışmaları başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından başlatılan Cedidiye Meydan Projesinin zemin etüdü çalışmalarına başlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün Cedidiye Meydanındaki karmaşık yapıyı ortadan kaldırmak ve şehrin kalbinde değişime gidilmesi için başlattığı “Cedidiye Meydan Projesi” için ilk adım atıldı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri Cedidiye Cami meydanında zemin etüdü çalışmasına başladı. Modern Mimari ile cami siluetine uygun yapıların inşa edileceği alanın zemin etüdünün ardından sismik kontroller de yapılacak.

Cedidiye Meydan Projesi kapsamında mülk sahipleriyle görüşmelerin ardından zemin etüdü ile başlayan çalışmalar hakkında bilgi veren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “ Düzce’mizi daha güzel ve modern hale getirmek için projelerimize başlıyor ve tamamlıyoruz. Derme çatma yapılardan oluşan Cedidiye Meydanındaki yapıların yerine de modern ama cami mimarisine uygun yapılar yapacağız. Böylelikle Millet Bahçesi ve Kent Estetiği Projesini Cedidiye Meydan Projesi ile bütünleştireceğiz. Arkadaşlarımız meydan projesine başlamak amacıyla zemin etüdü çalışmasını başlattı. Zemin etüdünün analiz edilmesinin ardından projeye başlayacağız” dedi.

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