Zabıtadan marketlerde ürün denetimi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent merkezinde bulunan temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde denetim gerçekleştirdi. Raflarda tarihi geçmiş ürün olup olmadığı noktasında inceleme gerçekleştiren ekipler halk sağlığının korunması noktasında titizlikle durulacağı mesajını da verdi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve sağlığın korunması noktasında marketlere yönelik gerçekleştirdiği denetimleri sıklaştırdı. Bu çerçevede şehir merkezinde faaliyet gösteren marketlerde denetim gerçekleştiren ekipler, tarihi geçmiş ürün olup olmadığını kontrol ederken aynı zamanda raf ve kasa fiyatlarının da uygunluğunu denetledi.

Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmazken, market işletmelerine duyarlı çalışmalarından ötürü teşekkür edildi.