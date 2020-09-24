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Zabıtadan dilenci operasyonu
DÜZCE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT MERKEZİNDE VATANDAŞLARDAN PARA DİLENEN ŞAHISLARA OPERASYON DÜZENLEDİ.
DÜZCE 24.09.2020, 16:56
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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde vatandaşlardan para dilenen şahıslara operasyon düzenledi.
Kent merkezi genelinde yapılan denetimler kapsamında vatandaşlardan para veya yardım dilenen, çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınan şahıslara karşı denetim yaptı. Son yapılan denetimlerde özellikle cami önlerinde ve şehrin işlek caddelerinde bekleyerek vatandaşlardan para dilenen şahıslar toplandı. Zabıta karakoluna götürülen ve üzerlerinden çıkan paralara el konulan dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yapıldı.
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