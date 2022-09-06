Zabıta haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Zabıta Teşkilatının 196. Yılı kutlandı.
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Zabıta Teşkilatının 196. Yılı kutlandı.
Zabıta teşkilatının kuruluşunun 196’ıncı yıl dönümü nedeniyle Erguvan Tesisleri’nde düzenlenen programa Belediye Başkan vekili Hüdaver Gösterişli, Başkan Yardımcıları Hasan Günden, Oya Kocaman, Okan Kaltu, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve zabıta personeli katıldı.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’de bir mesaj göndererek zabıta personelinin haftasını kutlayarak “Zabıta teşkilatı sayesinde şehrimizde düzeni, tertibi, hukuk ve yönetmelikleri uyguluyoruz. Mesai gözetmeksizin görevi başında olan zabıta arkadaşlarımız bu yüzden bizim için çok önemlisiniz” dedi.
Programda bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım ve zabıta ekiplerine şehirdeki hummalı çalışmaları için teşekkür etti. Dünya Düzce Günleri etkinliğinde görev alan ve yoğun bir biçimde çalışan zabıta personellerine teşekkür belgesi takdim edildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
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|5
|3
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|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
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|O
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|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
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|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
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