Zabıta haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Zabıta Teşkilatının 196. Yılı kutlandı.

Zabıta teşkilatının kuruluşunun 196’ıncı yıl dönümü nedeniyle Erguvan Tesisleri’nde düzenlenen programa Belediye Başkan vekili Hüdaver Gösterişli, Başkan Yardımcıları Hasan Günden, Oya Kocaman, Okan Kaltu, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve zabıta personeli katıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’de bir mesaj göndererek zabıta personelinin haftasını kutlayarak “Zabıta teşkilatı sayesinde şehrimizde düzeni, tertibi, hukuk ve yönetmelikleri uyguluyoruz. Mesai gözetmeksizin görevi başında olan zabıta arkadaşlarımız bu yüzden bizim için çok önemlisiniz” dedi.

Programda bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım ve zabıta ekiplerine şehirdeki hummalı çalışmaları için teşekkür etti. Dünya Düzce Günleri etkinliğinde görev alan ve yoğun bir biçimde çalışan zabıta personellerine teşekkür belgesi takdim edildi.