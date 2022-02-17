Zabıta ekiplerinden KDV mesaisi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda ürünlerinde KDV’nin yüzden 8’den yüzde 1’e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin ardından yerel ve zincir marketlerde denetimlerini sıklaştırdı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ürünlerinde uygulanan KDV indirimine yönelik market denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İndirim konusunun vatandaşa sağlıklı şekilde yansıtılması adına sıkı takipte olan ekipler, herhangi bir sorun yaşanmaması için de tüm detayları gözden geçirmeyi ihmal etmiyor.

Bu kapsamda, kentin dört bir noktasında hizmet veren bir zincir market mağazalarına giden ekipler, denetimler kapsamında marketlerdeki ürünlerde KDV indirimi yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştiriyor.

Yapılan kontrollerde, işletmenin KDV indirimlerini uygulamaya koydukları görülürken, marketlere yönelik denetimlerin tüm hızıyla devam edeceği açıklandı.