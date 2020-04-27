Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
101173
ALTIN
385.313
DOLAR
6.9794
STERLİN
8.6773
EURO
7.5701

Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

DÜZCE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI EKİPLER, KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE VE RAMAZAN AYININ GELMESİYLE BİRLİKTE MARKETLERDE OLUŞABİLECEK FAHİŞ FİYATLARA KARŞI DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

DÜZCE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI EKİPLER, KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE VE RAMAZAN AYININ GELMESİYLE BİRLİKTE MARKETLERDE OLUŞABİLECEK FAHİŞ FİYATLARA KARŞI DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:37
1 Okunma
Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, korona virüs salgını nedeniyle ve Ramazan ayının gelmesiyle birlikte marketlerde oluşabilecek fahiş fiyatlara karşı denetim gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, bazı kalemlerde yüksek oranlarda fiyat artışının yapıldığına yönelik haberlerin ardından harekete geçti, marketlere denetim düzenledi. Marketlerdeki ürün raflarını dolaşarak etiketleri inceleyen ekipler, ürünlerin reyon etiket fiyatlarında dalgalanma çıkan marketler hakkında ‘Tüketici Kanunu’ gereği zabıt tutuldu. Ekipler, Korona virüs nedeniyle ve Ramazan ayı münasebetiyle oluşan hassasiyeti istismar eden fırsatçılara göz açtırmayacaklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli denetimleri yapmayı sürdüreceğiz. Halkın sağlığının söz konusu olduğu böylesine kritik bir süreçte haksız kazanç elde etmek isteyen hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz” dediler.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortak kullanım noktalarını dezenfekte edildi
Ortak kullanım noktalarını dezenfekte edildi
Mobil takip projesi iyi uygulama örnekleri arasına girdi
Mobil takip projesi iyi uygulama örnekleri arasına girdi
Belediye ücretsiz maske dağıtımına başladı
Belediye ücretsiz maske dağıtımına başladı

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim