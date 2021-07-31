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Yüzmede antrenmanlar devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okullarında büyük ilgi gören yüzme branşında çalışmalar devam ediyor.

DÜZCE 31.07.2021, 10:58
Yüzmede antrenmanlar devam ediyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okullarında büyük ilgi gören yüzme branşında çalışmalar devam ediyor.

Bahçeşehir Düzce Yüzme Havuzunda 7 – 18 yaş aralığında toplam 700 öğrenci yüzme öğreniyor. Yoğunluğun hissedilmemesi adına 5 güne ve gruplara yayılan çalışmalar titizlikle sürdürülürken, Selbi Pehlivan, Sercan Akbaş, Kemal Koçak, Alperen Aydın, Emre Can Azılı, Hüseyin Erdem ve Zeynep Kubilay olmak üzere toplam 7 antrenör öğrencilere eşlik ediyor.

Çalışmalar esnasında oldukça keyifli anlar yaşayan öğrenciler yüzme öğrenmenin tadını çıkarırken, antrenörler tarafından performans sporcusu olacak yeni yetenekler de gözlemleniyor.
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