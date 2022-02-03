Yüzlerce kişi kurslarda eğitim aldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi’nin vatandaşlara yönelik meslek edindirmek için başlattığı BELMEK kurslarında yüzlerce kişi eğitim alarak meslek sahibi oldu.

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları 2021 döneminde yüzlerce Düzcelileri kurslarda ağırlayarak eğitim verdi. Daha önce 33 olan kurs sayısını 2021 döneminde 45’e çıkartarak kurslarla farkındalık oluşturulan BELMEK’te yüzlerce kişi eğitim aldı. İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Osmanlıca gibi dil kurslarının yanı sıra Diksiyon, Okuma-Yazma, Kur’an-ı Kerim, Yönetici Asistanlığı, Drama, Bilgisayar, Fotoğrafçılık, İşaret Dili, Doğalgaz Ateşleme, İğne Oyası, Tel Kırma, Örgü, Takı, Makrome, El Nakışı, Ev Tekstili, Rolyef, Ahşap Boyama, Ahşap Yakma, Resim, Kara Kalem, Çömlek, Seramik, Çini, Hat, Tezhip, Geri Dönüşüm, Modelistlik, Stilistlik, Gelinlik-Abiye, Pasta, Yemek, Klarnet, Ney, Bağlama, Gitar, Keman, Kemençe ve Satranç kurslarında 2021 yılında bin 200 kişiye eğitim verildi.