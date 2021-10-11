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Yüzlerce bisikletli ‘trafikte bizde varız’ dedi

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında yüzlerce bisikletli polis eskortu ile ‘trafikte bizde varız’ sloganı ile 12 kilometre pedal bastı.

DÜZCE 11.10.2021, 11:29
Yüzlerce bisikletli ‘trafikte bizde varız’ dedi

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında yüzlerce bisikletli polis eskortu ile ‘trafikte bizde varız’ sloganı ile 12 kilometre pedal bastı.

Düzce’de Amatör Spor Haftası etkinlikleri tüm hızı ile devam ediyor. Birçok spor dalının faaliyetleri yapılırken, bisikletlilerde dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirdi. Yüzlerce bisikletli trafik polisi eskortu ile ‘trafikte bizde varız’ sloganı ile 12 kilometre pedal bastı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan kortej, Hürriyet Bulvarı, Memursen Caddesi, Ruhi Kurnaz Caddesi, olimpiyat kavşağı, Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı gibi trafiğin yoğun olduğu bölgelerde bisiklet sürüşü yapıldı. 12 kilometrelik parkurda bisikletliler trafikte bizde varız derken, sürücüler de bisikletlilere destek verdi.

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