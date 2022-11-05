Yuvarlak masada tanıtılan ülke Çad oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim görmek için yurt dışından gelenler yuvarlak masa projesi çerçevesinde ülkelerini tanıtan öğrenciler son olarak Orta Afrika ülkesi Çad’ın tanıtımını arkadaşlarına yaptı.

Yurt dışı öğrenim sınavlarını kazanarak Düzce’de öğrenim gören yabancı öğrenciler için başlatılan yuvarlak masa projesi devam ediyor. Proje çerçevesinde ülkelerinden kilometrelerce uzakta Türkiye’de öğrenim gören öğrenciler her hafta ülkelerinin tanıtımını yapıyor. Bu hafta projede Orta Afrika ülkelerinden birisi olan Çad’ın tanıtımı yapıldı. Çad’ın tanıtımını yapan gençler farklı kültürler hakkında diğer ülke ve Türk öğrencilere bilgilendirmelerde bulundu.