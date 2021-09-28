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Yürüyerek Çamlıpınar göletine çıktılar

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor’ projesi kapsamında bu hafta yürüyüş severler, Çamlıpınar göletine çıktı. Yüzlerce kişi 15 kilometrelik parkurda doğal alanlar ile buluştu.

DÜZCE 28.09.2021, 09:47
Yürüyerek Çamlıpınar göletine çıktılar

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor’ projesi kapsamında bu hafta yürüyüş severler, Çamlıpınar göletine çıktı. Yüzlerce kişi 15 kilometrelik parkurda doğal alanlar ile buluştu.

Düzce’de her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen ‘Düzce Yürüyor, Yüzler Gülüyor’ projesinde bu hafta parkur Çamlıpınar göleti seçildi. Düzce Gençlik ve Spor il Müdürü İsa Yazıcı’nın da katıldığı yürüyüş parkuruna yüzlerce kişi katılım sağladı. Parkur için Düzce’de buluşan vatandaşlar otobüsler ile Dipsizgöl köyüne getirildi. Burada parkurun başlangıcında indirilen yürüyüş severler, Çamlıpınar göletine yürüyerek gitti. Burada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı mangal partisi ile katılımcılar doğada güzel anılar biriktirdi.

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