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Yurtların son bakımları yapılıyor

2023 eğitim öğretim dönemi öncesinde Düzce Üniversitesi’nde öğrenim görecek öğrencilerin konaklayacağı yurtların son bakımları gerçekleştirilmeye başlandı.

DÜZCE 13.08.2022, 09:50
Yurtların son bakımları yapılıyor

2023 eğitim öğretim dönemi öncesinde Düzce Üniversitesi’nde öğrenim görecek öğrencilerin konaklayacağı yurtların son bakımları gerçekleştirilmeye başlandı.

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim görecek öğrencilerin konaklayacağı Düzce’de ki yurtlarda son kontrollerin yapılmasına başlandı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtların kazan dairelerinde ki cihazların periyodik bakımları yapıldı. Öte yandan yurtların elektrik hatları, kanalizasyon hatları gibi çeşitli bakımlarında da yapım çalışmaları sürüyor. Ekipler il genelinde bulunan yurtların bakımlarını öğrenciler gelmeden tamamlayarak, kullanıma hazır hale getirecek.

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