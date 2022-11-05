Yurtlarda kalan öğrencilere eğitim

DÜZCE (İHA) – Düzce’de bulunan erkek ve kız öğrenci yurtlarında kalan öğrencilere yönelik çeşitli seminerler aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı yurtlarda çeşitli konular üzerine seminerler devam ediyor. Bu çerçevede daha önce farklı kursların ve atölyelerin açıldığı yurtlarda 3 farklı eğitim konusunda öğrencilere bilgilendirmeler yapıldı. Bu çerçevede öğrencilere ‘kendime iyi bak’ konusunda eğitim verilirken, Kadına yönelik şiddetle mücadele ve Afet bilinci ile ilgili olarak ta ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin destekleri ile seminerler verildi.