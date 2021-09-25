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Yurtlara ziyaretler devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü tarafından Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü’ne atanan manevi danışmanlar yurtları ziyaret ederek görevlerine başlıyor.

DÜZCE 25.09.2021, 09:58
Yurtlara ziyaretler devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü tarafından Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü’ne atanan manevi danışmanlar yurtları ziyaret ederek görevlerine başlıyor.

Düzce’de yüz yüze eğitim sonrasında açılacak olan kredi ve yurtlar kurumuna bağlı yurtlar öğrencilerini beklemeye başladı. Binlerce öğrenciye ev sahipliği yapacak yurtlara da Düzce Müftülüğü manevi danışman ataması yaptı. Yurtlarda ki öğrencilere dini konular üzerinde bilgilendirmelerde bulunacak olan Manevi Danışmanlar, yurtları ziyaret etmeye devam ediyor. Son olarak Bahçeşehir Bölgesi’nde iş merkezinden yurda çevrilen Zahidül Kevseri Kız Öğrenci yurduna manevi danışmanlar ziyaret gerçekleştirdi. Danışmanlar burada yurt müdürü Aynur Kaya’yı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Manevi danışmanlık hizmetleri ve gençlik faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunulurken, manevi danışmanlarda yurtta göreve başladı.

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