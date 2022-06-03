Yurtdışına ürün satan işadamlarına İngilizce kursu

MÜSİAD Düzce Şubesi, üyelerinin yurtdışında tercümansız iş yapabilmeleri için çalışma başlattı.

Geçtiğimiz günlerde Düzceli ev kadınlarının el emeği ürünlerini yurtdışına sosyal medya üzerinden tercümansız satabilmeleri için İngilizce kursu başlatan English Fast, Düzceli işadamlarının da ihracat yapabilmesi için harekete geçti. Bu çerçevede MÜSİAD Düzce Şubesi ile protokol imzalayan English Fast Yabancı Dil Kursu yönetimi, böylece işadamlarının internet üzerinden çeşitli platformlarda ürettikleri ürünleri yabancı ülkelere pazarlayabilmelerine, ürünlerini ve çalışmalarını İngilizce olarak tanıtabilmelerine olanak sağlayacak.

Protokol töreninin ardından konuşan Vefa Pehlivan, “Artık internetin yaygınlaşması ile ticarette sınırlar kalktı. Düzce’de iş adamlarımız çok güzel, örnek işlere imza atıyorlar. Bu işlerin yurtdışı pazarlarda tanıtılması, satılması da önem kazandı. Ayrıca bir dil bir insan, iki dil iki insan felsefesi ile üyelerimizin İngilizceyi konuşabilmeleri, yaptıkları işleri yurtdışında tercüman aramadan tanıtabilmelerini sağlamak amacıyla Englsh Fast eğitim kurumu ile protokol imzaladık. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Fatma Aksu ise, “Kurum olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde ev kadınlarımızın İngilizce öğrenmelerini sağlamak amacıyla kadın emeği merkezinde kurs açmıştık. Ancak işadamlarımızın da İngilizce öğrenmesi gerektiğini fark ettik. Çünkü hem Düzce’den hem de Türkiye’den çok güzel işler çıkıyor. Ancak bu işler sadece yurtiçinde kalıyor. Bu başarılı çalışmaların dünyaya açılabilmesi için yabancı dil gerekiyor. Bizde kurum olarak günlük konuşma dili ağırlıklı sistem ile işadamlarımızın çalışmalarını kolaylıkla İngilizce olarak tercümana gerek duymadan tanıtmalarını sağlamak amacıyla MÜSİAD Düzce Şubemiz ile protokol imzaladık” dedi.

MÜSİAD Düzce Şubesi ile English Fast Yabancı Dil Eğitim Kurumu arasında imzalanan protokol ile isteyen herkes faydalanabilecek.