DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda gönüllü yurt temsilcileri belirlendi. Temsilciler ve liderler ile planlama toplantısı gerçekleştirilerek yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Düzce’de öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını gideren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda temsilci belirleme toplantısı gerçekleştirildi. Her bir yurt için belirlenen temsilciler daha sonra gönüllü gençlik liderleri ve İl Müdürü İsa Yazıcı ve ekibi ile toplantı gerçekleştirdi. Yeni dönemde yapılacak olan etkinlik, faaliyet ve projeler üzerine gerçekleştirilen toplantıda yurtlarda kalan öğrenciler için dönem boyunca farkındalık etkinlikleri yapılacak.