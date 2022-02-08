Yurt personeline yangın eğitimi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Konuralp Kız Öğrenci Yurdunda görevli personellere yangın eğitimi verdi.

Düzce’de resmi kurum ve kuruluşlara yönelik yangın eğitimleri verilmeye devam ediyor. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimlerde hem teorik hem de uygulamalı olarak bilgiler veriliyor. Bu kapsamda, Konuralp Kız Öğrenci Yurdunda bulunan güvenlik, yurt personeli ve temizlikçilere yangın eğitimi verildi. Yanma ve yangın bilgisi konularında teorik bilgilendirme yapılan personellere daha sonra yangın söndürme tatbikatı da gerçekleştirildi. Personeller yangın tüpleri ile oluşturulan yangını kendileri söndürdü.