Yurt öğrencilerine Voleybol tanıtıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında spor branş tanıtım günleri başlatıldı. Bu çerçevede ilk olarak öğrencilere voleybol tanıtımı gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin ikamet ettikleri yurtlarda çeşitli etkinliklerde başlatıldı. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafında yurtlarda spor branşlarının tanıtımı yapılıyor. İlk olarak Konuralp ve Mahpeyker Sultan Kız öğrenci yurtlarını ziyaret eden personeller gençlerin istekleri doğrultusunda yurtların bahçesinde bulunan spor alanın voleybol tanıtımı gerçekleştirdi. Gençlerin voleybol öğrenmesi için antrenörler tarafından yapılan ilk etkinliğe gençler yoğun katılım gösterdi.