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Yurt müdürleri ile son toplantı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nin yüz yüze eğitimi öncesinde KYK yurtlarında son hazırlıklar tamamlandı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, yurtlarda ki son durumların değerlendirmesiyle ilgili yurt müdürü ve personelleriyle toplantı gerçekleştirdi.

DÜZCE 26.09.2021, 11:35
Yurt müdürleri ile son toplantı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nin yüz yüze eğitimi öncesinde KYK yurtlarında son hazırlıklar tamamlandı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, yurtlarda ki son durumların değerlendirmesiyle ilgili yurt müdürü ve personelleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesi 4 Ekim’de yüz yüze eğitime başlarken, KYK yurtlarında da tüm önlemler alındı. Hazırlıklar tamamlanmasının ardından Düzce Gençlik ve Spor il Müdürü İsa Yazıcı, il genelinde bulunan yurt müdürleri ve personelleri ile Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci yurdunda toplantı düzenledi. Toplantıda yurtlarda alınan önlemler konuşulurken, öğrencilerin yurtlara 4 Ekim’den önce alınma çalışmaları, kayıt süreçleri, pandemi koşulları gibi konular da görüşüldü. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürü İsa Yazıcı, "Düzce’mize gelecek olan sevgili gençlerimiz için yurtlarımızdaki hazırlıklarımızı tamamladık. Şube müdürlerimiz ve yurt yönetim memuru arkadaşlarımızla toplantı yapıp istişarelerde bulunduk. Tüm yurtlarımız ve personelimizle öğrencilerimiz için hazırız" ifadelerini kullandı.

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